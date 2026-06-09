Один з затриманих, який перебував у міжнародному розшуку

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку за вбивства. Їх планують екстрадувати до країн, де вони вчинили злочини. Про це у вівторок, 9 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

34-річний громадянин Азербайджану переховувався у Києві. Він перебував у розшуку Інтерполу за вбивство, яке скоїв у 2025 році в центрі Варшави. Азербайджанець під час сварки з 31-річним громадянином Грузії завдав йому смертельного ножового поранення в серце. Зловмисника затримали у Шевченківському районі Києва. Під час огляду в нього виявили паспорт, виданий на ім'я 37-річного громадянина Латвії.

Громадянин Туреччини переховувався в Одесі після вбивства, яке скоїв у Стамбулі у 2015 році. Він застрелив чоловіка, з яким посварився через паркувальне місце. Після вчинення злочину чоловік утік з Туреччини, а у 2024 році Інтерпол видав «червоне оповіщення» щодо його арешту. Українські правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного в Одесі та затримали його.

Обох іноземців Україна планує екстрадувати, щоб компетентні органи могли притягнути їх до кримінальної відповідальності.

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