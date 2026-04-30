Шахрай перебуває під вартою без права на заставу

До України з Естонії екстрадували керівника злочинців, які під виглядом продажу авто ошукували людей. Більшість жертв шахраїв – військові. Про це у четвер, 30 квітня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, 33-річний чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини, організував злочинну групу з пʼятьох людей, яка під виглядом «пригону авто з-за кордону» ошукувала українців.

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів за низькими цінами. Зацікавлених покупців переконували внести передплату, отримані гроші одразу виводили з рахунків, а автомобілів люди не отримували.

«Серед потерпілих були переважно військовослужбовці, які шукали транспорт для виконання бойових і службових завдань. Цю потребу і використали для реалізації злочинної схеми. На цей час підозрюваному інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності – це щонайменше 50 потерпілих», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що таким чином злочинці ошукали українців на 4 млн грн. Після повідомлення про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, оганізатора схеми оголосили у міжнародний розшук та затримали в Естонії. 27 квітня його екстрадували до України. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Волонтер Сергій Притула повідомив, що шахраї видавали себе за співробітників його фонду.

