Передача засудженого українській стороні

З Німеччини в Україну екстрадували організатора схеми, через яку державне агропромислове підприємство зазнало збитків на 13,4 млн грн. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у вівторок, 14 квітня.

Слідство встановило, що у 2020 році приватний підприємець у змові з керівництвом ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та його полтавською філією купив зерно за ціною, що була вдвічі нижчою за ринкову.

Окрім того, ЦСЕНСМ замовило у цього ж підприємця сільськогосподарські роботи, за які заплатило за завищеними цінами. Унаслідок цього держава зазнала 13,4 млн грн збитків.

Злочин викрили детективи НАБУ спільно зі САП у березні 2023 року, однак на той момент підозрюваний уже перебував за межами України, після чого його оголосили в розшук.

У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд заочно визнав організатора схеми винним і призначив йому покарання у вигляді 3 років і 10 місяців ув’язнення.

Передача засудженого українській стороні відбулася на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець – Корчова» на Львівщині.