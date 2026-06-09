З могили Героя України постійно щось викрадають, говорить його мати

У Жидачеві з могили Героя України Тараса Матвіїва, який похований на Алеї Героїв міського цвинтаря, невідомі вкрали недавно встановлені прожектори та сонячні ліхтарі. Про це в неділю, 7 червня, повідомила мати загиблого військовослужбовця Валентина Матвіїв на своїй фейсбук-сторінці.

Це вже не перший випадок вандалізму на могилі Тараса Матвіїва та інших загиблих військовослужбовців, які поховані на міському цвинтарі, говорить Валентина Матвіїв. Тому вона вимагає у міської влади встановити на Алеї Героїв освітлення та відеонагляд. Справа не в грошах, на які завдають шкоди вандали, додає мати Героя, а в ставленні до тих, хто віддав життя за Україну.

Поліція Жидачева встановлює обставини наруги над могилою Героя України, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області у вівторок, 9 червня. Заява від батьків Тараса Матвіїва надійшла в поліцію 7 червня, на місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Стрийського районного управління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

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Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Він був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Посмертно удостоєний звання Героя України.

На момент загибелі Тарасові Матвіїву був 31 рік. У 2011-му році він закінчив факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка, був блогером у низці видань, зокрема, у «Дивись.Інфо», LB.ua, «Львівська мануфактура новин». Також був депутатом Жидачівської районної ради, активістом, який боровся з вирубкою лісів на Львівщині.

У пам’ять про Тараса Матвіїва проводиться щорічний конкурс журналістських робіт. Цьогоріч він стартував 5 червня.