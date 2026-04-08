Шевченківський районний суд Львова покарав львів’янку Галину Вергун, яка на території музею тоталітарних режимів «Територія терору» на проспекті Чорновола у Львові пошкодила лампадки під виставкою з портретами загиблих військових. Суд призначив львів’янці штраф у розмірі 119 грн.

За матеріалами справи, 28 лютого 2024 року близько 16:20, 45-річна Галина Вергун прийшла на територію музею тоталітарних режимів «Територія терору» на проспекті Чорновола у Львові та побила лампадки під виставкою з портретами полеглих українських військовополонених. Експозиція вшановувала пам’ять вбитих українських військових у тимчасово окупованій Оленівці. На судове засідання обвинувачена не з’явилася.

Суддя Руслан Єзерський визнав Галину Вергун винною у дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП) та призначив штраф у розмірі 119 грн. Також вона повинна сплатити 665 грн судового збору на користь держави. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.