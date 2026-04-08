Суд оштрафував львів’янку на 119 грн за пошкодження виставки про полеглих військових
На судове засідання Галина Вергун не з’явилася
Шевченківський районний суд Львова покарав львів’янку Галину Вергун, яка на території музею тоталітарних режимів «Територія терору» на проспекті Чорновола у Львові пошкодила лампадки під виставкою з портретами загиблих військових. Суд призначив львів’янці штраф у розмірі 119 грн.
За матеріалами справи, 28 лютого 2024 року близько 16:20, 45-річна Галина Вергун прийшла на територію музею тоталітарних режимів «Територія терору» на проспекті Чорновола у Львові та побила лампадки під виставкою з портретами полеглих українських військовополонених. Експозиція вшановувала пам’ять вбитих українських військових у тимчасово окупованій Оленівці. На судове засідання обвинувачена не з’явилася.
Суддя Руслан Єзерський визнав Галину Вергун винною у дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП) та призначив штраф у розмірі 119 грн. Також вона повинна сплатити 665 грн судового збору на користь держави. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.