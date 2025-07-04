Вандал пошкодив пам'ятник Шевченку та статую Матері Божої у селі Сморжів

Поліцейські повідомили про підозру 38-річному мешканцю Одещини, який пошкодив скульптуру Божої Матері та пам’ятник Тарасу Шевченку у селі Сморжів Лопатинської громади на Львівщині.

Як розповіли в поліції Львівщини, 26 червня близько 5:00 до поліції надійшло повідомлення від мешканців села Сморжів про те, що на вул. Головній їх односелець сокирою пошкодив статую Божої Матері та пам’ятник Тарасу Шевченку. З оприлюднених у мережі фото видно, що вандал повідбивав окремі елементи пам’ятників.

«На зауваження очевидців правопорушник не реагував, поводився грубо та нецензурно висловлювався», – зазначили в поліції.

Вандалом виявився 38-річний мешканець Одещини, який тимчасово проживає Шептицькому районі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві (ч.1 ст.296 ККУ). Йому загрожує штраф, арешт до шести місяців, або обмеження волі до п'яти років.