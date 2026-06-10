Після звільнення з ОП Єрмак відновив право на адвокатську діяльність

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак телефонував йому вже після своєї відставки з ОП з пропозицією співпраці. Про це омбудсман розповів в етері «Радіо Свобода».

За його словами, на момент дзвінка Єрмак вже працював адвокатом та очолював комітет в Національній асоціації адвокатів України.

«Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни й запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум», – сказав Лубінець.

Лубінець також повідомив, що відмовився від пропозиції, пояснивши це відсутністю необхідності в такому документі.

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«Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою», – підкреслив омбудсман.

«Радіо Свобода» зауважує, що раніше аналогійний меморандум про співпрацю Єрмак підписав з офісом військового омбудсмена.

Додамо, Андрій Єрмак обіймав посаду голови Офісу президента України упродовж 2020–2025 років. Після звільнення з посади у листопаді 2025 року Андрій Єрмак у коментарі для американської газети New York Post заявив, що піде на фронт. Однак у січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність та став головою комітету із захисту прав військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України (НААУ).

У квітні Андрій Єрмак заявив про створення громадської організації «Справедливість для України» разом з військовими та правозахисниками у її складі.