Енді Бернем зустрівся з королем Великої Британії та офіційно заступив на пост премʼєр-міністра країни

У понеділок, 20 липня, пост премʼєр-міністра Великої Британії обійняв новий лідер Лейбористської партії Енді Бернем. Про це повідомив Guardian.

20 липня король Великої Британії Чарльз III прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра провів зустріч із його наступником Енді Бернемом.

56-річний Бернем обійняв посаду премʼєр-міністра після відставки уряду Стармера у червні 2026 року. Раніше Енді Бернем пообіцяв поставити в пріоритет уряду посилення національної безпеки Великої Британії, а разом із цим зміцнювати та розвивати економіку країни. Крім того, він запевнив, що політика його країни щодо України залишиться незмінною.

«І підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що безпека Великої Британії та ширша євроатлантична безпека нерозривно пов’язані з тим, що відбувається в Україні», – повідомив Бернем.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Новий премʼєр-міністр Великої Британії повідомив, що його першими телефонними дзвінками в ролі глави уряду стануть розмови з Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Він запевнив, що «на 100%» буде з українським президентом, як і його попередник.

Андрій Садовий і Енді Бернем. Фото Андрія Садового

Енді Бернем був мером Великого Манчестера з 2017 по 2026 рік. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він активно підтримує Україну. Зокрема, Бернем став співзасновником львівської мережі Unbroken Cities Network з реабілітації українців.

Призначення Бернема премʼєр-міністром Великої Британії привітав мер Львова Андрій Садовий, який назвав політика «справжнім другом Львова» та висловив сподівання, що за уряду Бернема партнерство між Великою Британією та Україною стане ще міцнішим.

«Енді – наш друг і співзасновник мережі Unbroken Cities Network, яка об’єднала міста, що підтримують Україну і допомагають одне одному ставати сильнішими», – зазначив Садовий і опублікував спільне фото з Бернемом.