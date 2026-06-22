Кір Стармер пробув на посаді премʼєр-міністра менш ніж два роки

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що йде з посади. Про це йдеться в його заяві, опублікованій в іксі у понеділок, 22 червня.

У своїй заяві 63-річний Кір Стармер повідомив, що попросив Національний виконавчий комітет лейбористів підготувати все для виборів нового прем’єра. 9 липня розпочнеться висування кандидатів.

«Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь», – сказав Стармер.

У разі, якщо на посаду премʼєр-міністра буде більше, ніж один кандидат, Кір Стармер залишиться на посаді до вересня, поки не відбудуться вибори.

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Лідер Лейбористської партії Кір Стармер обійняв посаду премʼєр-міністра Великої Британії 5 липня 2024 року. Він був шостим очільником уряду країни за трохи більш ніж 10 років.

Зазначимо, тоді партія лейбористів на чолі з Кіром Стармером перемогла вперше за 14 років Консервативну партію Ріші Сунака.

Раніше агентство Reuters повідомило, що чверть обраних депутатів з партії Стармера публічно заявила, що хоче, щоб він пішов у відставку або визначив графік свого звільнення. 19 червня на довиборах в окрузі Мейкерфілд переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем, який тепер може претендувати на кандидатуру лідера лейбористів та премʼєр-міністра Великої Британії.