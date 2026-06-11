Джон Гілі був міністром оборони Великої Британії з липня 2024 року

У четвер, 11 червня, міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі оголосив, що йде зі займаної посади через суперечку про військові витрати всередині країни. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Гілі оприлюднив публічний лист на адресу прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, у якому звинуватив прем’єра в тому, що упродовж кількох місяців той не зміг, а Міноборони не захотіло виділити ресурси, необхідні для захисту країни в умовах підвищеної загрози.

Reuters зазначає, що йдеться про відмову британського уряду від підтримки так званого «Плану оборонних інвестицій країни», що спрямований на визначення фінансування військового обладнання та послуг, щоб забезпечити перехід збройних сил у стан «бойової готовності». Оприлюднення плану DIP відклали після того, як Міністерство оборони запросило додаткові 28 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних чотирьох років після внутрішньої оцінки 2025 року.

10 червня Кір Стармер повідомив Палаті громад, що план мають опублікувати перед самітом НАТО, який розпочнеться 7 липня.

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«Ваш фінансовий план DIP – повний текст якого я отримав лише в понеділок після обіду цього тижня – значно не відповідає потребам оборони та країни в цей небезпечний час (…) Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони», – написав Гілі у листі.

За його словами, фінансування розраховане лише на 2,68% ВВП до 2030 року, тоді як Джон Гілі наполягав на чіткому зобов’язанні досягти 3% ВВП саме до цього року. Гілі також нагадав, що розвідки Великої Британії та країн НАТО передбачають можливість нападу Росії на НАТО вже 2030 року.