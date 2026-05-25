Росія заглушила GPS-сигнал літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни Джон Гілі. Про це у неділю, 24 травня, повідомила телерадіомовна корпорація BBC.

Інцидент стався ще у четвер, 21 травня, під час повернення британського посадовця з Естонії до Великої Британії. Перед цим Гілі відвідав британських військових, які беруть участь у навчаннях НАТО неподалік російського кордону.

Під час тригодинного польоту навігаційна система GPS на урядовому літаку перестала працювати. Через це екіпаж був змушений перейти на альтернативні системи навігації для продовження маршруту.

Наразі офіційно не підтверджено, чи був літак із британським міністром навмисною ціллю російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас журналісти звертають увагу, що пересування урядового борту можна було без проблем відстежити через відкриті сервіси моніторингу авіаперельотів.

Подібні випадки втручання в роботу GPS-систем у регіоні Балтійського моря фіксуються дедалі частіше на тлі посилення напруги між Росією та НАТО. Наприкінці серпня 2025 року літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн змушений був приземлятися в Болгарії, використовуючи паперові карти через збої в системі GPS.