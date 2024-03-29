Пасажирські літаки, які пролітають над Балтійським регіоном, все більше повідомляють про відсутність або фальшиві сигнали GPS, кількість яких неухильно зросла з початком російського вторгнення в Україну. Найімовірнішим винуватцем цього вважають Росію, йдеться у матеріалі видання Politico.

Про кількість перешкод інформує Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), яка отримує повідомлення від пілотів через свою систему добровільного інформування про події EVAIR. Зазначається, що перешкоди концентруються навколо російського ексклава Калінінград.

«Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО», – заявила Дана Говард, президент американської організації Resilient Navigation and Timing Foundation, лобістської групи користувачів GPS.

Упродовж перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала сильне зростання кількості повідомлень про перебої в роботі GPS.

«В абсолютних цифрах ми отримали 985 повідомлень про перебої в роботі GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік», – заявили в Євроконтролі.

У відомстві також розповіли, що за перші два місяці цього року було майже в сім разів більше інцидентів порівняно з першими двома місяцями 2023 року.

Своєю чергою, Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) не змогла підтвердити російське походження перешкод або те, що перешкоди були навмисними. Там вважають, що ці перешкоди пов'язані з війною в Україні, однак наразі не можуть остаточно повідомити, хто саме несе відповідальність.

Зауважимо, що для пілотів літаків втрата GPS сигналу не означає, що вони зібʼються з курсу, однак навантаження на них зростає. Також зростає ймовірність помилок пілотів чи диспетчерів повітряного руху.