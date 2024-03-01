Винищувачі Mirage 2000-5 були підняті на перехоплення російських літаків Су-30

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 були підняті на перехоплення російських літаків Су-30, а також транспортного літака Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі. Про це у п’ятницю, 1 березня, повідомило Повітряне командування НАТО (AIRCOM) на платформі X.

«Ось подивіться, як це виглядало вчора, коли два французькі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30-М», – йдеться в дописі до відео.

У відомстві повідомили, що одразу після цього французькі винищувачі отримали завдання перехопити російський транспортник Ан-72, який пролітав над міжнародними водами на північ від Польщі.

Нагадаємо, що днями французька армія піднімала по тривозі свій винищувач через російський літак-розвідник біля Естонії. Варто зазначити, що це не перші провокативні дії з боку Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну авіація НАТО регулярно підіймає в небо винищувачі для перехоплення російських літаків. На думку фахівців, таке ігнорування росіянами міжнародних норм безпеки польотів вказує на свідому провокацію з боку російського військового командування, а також є інструментом психологічного тиску на уряди західних держав.