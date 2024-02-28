Французький Mirage 2000 перехопив російський Іл-20

Французький винищувач перехопив російський літак-розвідник Іл-20 поблизу узбережжя Естонії. Про це 28 лютого повідомили французькі збройні сили.

Там заявили, що по тривозі французька армія підняло свій винищувач Mirage 2000, який і перехопив Іл-20, що летів поблизу повітряного простору НАТО.

Як наголосили в армії країни, метою було «захистити повітряний простір балтійських союзників».

У НАТО казали, що 21 лютого французькі війська перехопили російський літак-заправник Іл-78 біля території Альянсу — також біля естонського узбережжя.

НАТО пояснює, що літаки членів Альянсу забезпечують виконання місії «Балтійська повітряна поліція» над Естонією, Латвією та Литвою. Союзників роблять це протягом останніх 20 років.