Дональд Трамп і раніше висловлював переконання, що підтримка НАТО є надто обтяжливою для США

Екс-президент США, який хоче переобрання на другий термін, Дональд Трамп зізнався, що під час свого президентства погрожував союзникам НАТО, що заохочуватиме Росію «робити все, що їй заманеться» з країнами, які не виконують фінансових зобов'язань перед Альянсом. Таку заяву він зробив у суботу, 10 лютого, під час передвиборчого мітингу в Конвеї, у штаті Південна Кароліна, повідомило CNN.

«НАТО було банкрутом, поки я не з'явився. Я сказав: «Всі платитимуть». Вони сказали: «Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно захищатимете нас?» Я сказав: «Точно ні». Вони не могли повірити в це», – сказав він.

У своєму виступі Трамп пригадав розмову з лідером великої європейської держави, який запитав, чи США будуть захищати його країну у разі нападу Росії, якщо держава має борг перед НАТО.

«Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні сплатити свої рахунки», − сказав тоді Трамп.

Зауважимо, що політик і раніше висловлював переконання, що підтримка НАТО є надто обтяжливою для США, заявлявши, що Альянс виснажує їхні фінансові та військові ресурси. Він наполягав, що США змушені платити надто велику частку до бюджету Альянсу у той час, як інші його члени цього не роблять. Зокрема, він переконував, що держави-учасниці НАТО повинні прагнути витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати і неодноразово заявляв, що США можуть вийти із НАТО.

Зауважимо, що в основі НАТО є принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх членів Альянсу.

Як пише The New York Times, Трамп не дав чітко зрозуміти, чи має він намір коли-небудь виконати таку погрозу і що це означатиме для Альянсу, але його коментар, імовірно, викличе занепокоєння серед членів НАТО, які і без того дуже нервують через перспективу імовірного повернення Трампа на посаду президента.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про суботні коментарі Трампа, сказав, що «заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним – і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку вдома», пише The Guardian.