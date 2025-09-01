Фон дер Ляєн летіла з Варшави до болгарського Плодива

У неділю, 31 серпня, літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн приземлився в Болгарії, використовуючи паперові карти через збої в системі GPS. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомила британська газета Financial Times з покликанням на джерела.

Відомо, що 31 серпня в болгарському місті Пловдив екстрено приземлився літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Через виведені з ладу GPS-навігаційні служби, пілоти були змушені використати паперові карти.

Фон дер Ляєн летіла з Варшави до Плодива, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим та оглянути завод боєприпасів. Один з чиновників повідомив виданню, що уся зона аеропорту залишилася без GPS, після годинного кружляння над аеропортом пілот прийняв рішення приземлитися вручну.

«З лютого 2022 року спостерігається помітне зростання випадків глушіння GPS, а останнім часом і спуфінгу. Ці втручання порушують точне приймання сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем», – заявили у болгарській службі управління повітряним рухом.

За словами трьох посадовців, інцидент розглядають як результат операції російського втручання.

«Глушіння та спуфінг GPS, що спотворює або блокує доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовувалося військовими та розвідувальними службами для захисту чутливих об’єктів. Але дедалі частіше його використовують країни, такі як Росія, для дестабілізації цивільного життя», – додають у повідомленні.

Журналісти відзначають, що в останні роки інциденти глушіння GPS значно зросли у країнах Балтії та східної Європи поблизу Росії.

Доповнено о 14:44. Як пише «Укрінформ», речниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що чартерний літак Урсули фон дер Ляєн стикнувся із перешкодами GPS сигналу.

«Ми справді можемо підтвердити, що, мали місце перешкоди сигналу GPS, але літак благополучно приземлився у Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії», – заявила вона.

Та Подеста не відповіла, чи перешкоджання сигналу GPS було націлене саме на літак президентки Єврокомісії.

«Ми, звичайно, усвідомлюємо та звикли до погроз та залякувань, які є регулярними. Маємо регулярний компонент ворожої поведінки Росії. Звичайно, це лише ще більше посилить нашу непохитну відданість нарощуванню обороноздатності та підтримці України. Цей інцидент фактично підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує в державах-членах ЄС на передовій. Цього дня вона на власні очі побачила щоденні виклики, загрози від Росії та її поплічників», – додала речниця.

Нагадаємо, у березні 2024 року пасажирські літаки, які пролітали над Балтійським регіоном, все частіше повідомляли про відсутність або фальшиві сигнали GPS. Politico писало, що кількість таких інцидентів неухильно зросла з початком російського вторгнення в Україну.

У липні того ж року Міжнародний союз електрозв'язку ООН попросив Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом.