Москва застосовує засоби радіоелектронної боротьби для ускладнення руху авіації в Європі

Міжнародний союз електрозв'язку ООН (МСЕ) попросив Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом. Про це повідомив британський канал Sky News у вівторок, 2 липня.

Як повідомляється, МСЕ розглянув серію скарг від України та чотирьох країн Євросоюзу – Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу. Усі вони скаржились на те, що через діяльність росіян сигнали GPS були заглушені, управління повітряним рухом скомпрометоване, а дитячі телеканали переривалися для показу жорстоких кадрів війни в Україні.

В МСЕ висловили «серйозну стурбованість» щодо ситуації навколо використання сигналів для створення навмисних шкідливих перешкод. У відомстві додали, що перебої в роботі французької та шведської супутникових мереж вочевидь, походять від наземних станцій, розташованих в районах Москви, Калінінграда і Павлівки.

МСЕ назвав ці інциденти надзвичайно тривожними та неприйнятними і попросив Росію негайно припинити їх і провести розслідування. Також в спілці запропонували провести зустріч між Росією і постраждалими країнами. Однак Москва заперечує порушення правил МСЕ. Щобільше, в Росії поскаржилася на ймовірні супутникові перешкоди з боку країн НАТО.

Зауважимо, що вже не вперше західні розвідки повідомляють, що російські військово-повітряні сили глушать GPS-зв’язок на сотнях цивільних та військових рейсів, що веде до росту загрози авіаційних катастроф у регіоні.