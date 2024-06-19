Російські спецслужби все більше вдаються до шантажу і значних фінансових стимулів задля вербування і найму громадян Німеччини для шпигунства. Про активізацію зусиль Росії у цьому напрямку після депортації з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів, повідомили у Федеральному відомстві з охорони конституції (BfV), пише Reuters.

Як повідомляється, розвідувальна діяльність Росії триває попри спроби Заходу обмежити операції російських спецслужб після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Глава BfV Томас Хальденванг визнав, що росіяни наполегливо працюють аби компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині. Наприклад, зокрема двом громадянам Німеччини, звинуваченим у державній зраді за шпигунство на користь Росії, росіяни обіцяли 400 тис. євро за свої послуги. Суми винагороди вказують на те, що Росія і надалі готова витрачати значні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей.

Хальденванг також зазначив, що здебільшого цілями російських спецслужб стають німці, які живуть у Росії або регулярно туди їздять, зокрема й німецькі дипломати.

«Щойно у них з'являється компрометуюча інформація про свої «цілі», ці служби не соромляться використовувати агресивні методи вербування», – наголосив очільник BfV.

Зауважимо, що нещодавно низка міністрів закордонних справ країн Європейського союзу у листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування по ЄС й обмежити їхнє перебування країнами, де вони акредитовані. Таку вимогу вони повязували з тим, що вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів полегшує зловмисну діяльність у всій зоні Шенгену.