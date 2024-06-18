Будівля посольства Росії у Швейцарії

У Швейцарії за кілька тижнів до ініційованого Україною глобального Саміту миру затримали співробітника посольства Росії, який намагався придбати вогнепальну зброю та заборонені речовини. Про це з посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури повідомило видання Tages-Anzeiger.

Як повідомляється, росіянин намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. Зокрема, він відвідав магазин, що належить німецькомовному швейцарському торговцю зброєю, але нічого не купив.

Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. Федеральна прокуратура попросила зняти із чоловіка дипломатичний імунітет. Однак, за інформацією швейцарських ЗМІ, чоловік встиг залишити країну. При цьому ЗМІ не відкидають, що швейцарський уряд був зацікавлений у цьому.

Журналісти називали махінації росіян однією з найсерйозніших справ секретних служб, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За російським агентом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії за ініціативи України відбувся перший глобальний Саміт миру. Участь у ньому взяли делегації з 101 країни та міжнародної світових організації. За підсумками Першого саміту миру 78 країн та чотири міжнародні організації підписали спільне комюніке про основи миру в Україні, яке включає три аспекти української «формули миру» президента Володимира Зеленського: ядерну безпеку, доступ до портів та повернення усіх полонених та депортованих.