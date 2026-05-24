Рятувальники закликають з обережністю відпочивати на природі

В неділю, 24 травня, на Львівщині та у Львові погоду визначатиме східна периферія антициклону з центром над Європою. Вдень буде сухо і спекотно, через що оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр і ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, по Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів, північно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі – 6–11 градусів тепла, вдень – 23–28 вище нуля.

У Львові опадів також не очікується, температура вночі – 8–10 градусів тепла, вдень – 24– 26.

За повідомленням синоптиків, 24 травня на території Львівської області очікується місцями висока (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки у Львівській області 24 травня (інфографіка Львівського регіонального гідрометцентру)

«У суху та вітряну погоду навіть маленька іскра може спричинити масштабну пожежу в еко-системах. Вогонь швидко поширюється сухою рослинністю, знищує природу та створює загрозу для людей і житлових будинків», – попереджають рятувальники.

В ГУ ДСНС у Львівській області закликають:

не спалювати суху траву та сміття;

не розпалювати багаття поблизу сухостою;

не кидати недопалки та сірники на землю.

У разі виявлення пожежі слід негайно телефонувати за номером 101.

Рятувальники додають, що за минулу добу на Львівщині виникло 22 пожежі в екосистемах.