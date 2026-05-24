У горах Румунії врятували 30-річного українця

Служба порятунку Румунії врятувала 30-річного українця, який понад тиждень блукав у Мармароських горах. Про це у неділю, 24 травня, повідомила Гірська рятувальна служба Мараморощини.

У суботу, 23 травня, до служби порятунку зателефонував друг родини українця та повідомив, що чоловік не виходить на зв’язок. Того ж дня прикордонники та рятувальники розпочали його пошуки. Вночі операцію довелося призупинити, однак вранці 24 травня пошуки поновили, залучивши гелікоптер.

Рятувальники, які перебували на борту гелікоптера, виявили 30-річного українця у важкодоступній місцевості. Сам чоловік розповів, що заблукав понад тиждень тому та чотири дні перебував у горах без їжі.

Гелікоптером українця доправили до підніжжя гір, звідки його забрала швидка допомога та доставила до лікарні.

З якою метою українець вирушив у гори, у румунській рятувальній службі не повідомили. На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що врятований чоловік був у кепці піксельного камуфляжу.

Нагадаємо, 17 травня німецький таблоїд Bild повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до Румунії незаконно втекли приблизно 32 тис. чоловіків з України.