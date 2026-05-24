У Києві затримали чоловіка, який обкрадав зруйновані квартири

Київські поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який обкрадав квартири, пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Про це у неділю, 24 травня, повідомили у Нацполіції Києва.

Російський обстріл пошкодив житлові будинки у провулку Хорива в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна та двері у квартирах. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник проникав до осель та викрадав майно.

Одна з потерпілих звернулася до поліції, після чого правоохоронці розшукали зловмисника. Його затримали в одній із квартир під час скоєння злочину. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який перебував у розшуку за крадіжки в іншій області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом крадіжки (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу у Києві зафіксували пошкодження в усіх 10 районах. За інформацією міського голови Віталія Кличка, загинули двоє людей, ще 77 – отримали поранення.