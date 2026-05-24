Внаслідок атаки дронів на станції зайнялася масштабна пожежа

Дрони Служби безпеки України атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії. Там зайнялася масштабна пожежа, повідомили у пресслужбі СБУ у неділю, 24 травня.

Вранці 24 травня російські телеграм-канали поширили фото та відео, на яких видно стовп диму у селі Второво Владімірськой області. Воно розташоване за майже 700 км від українсько-російського кордону.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За операцію відповідали фахівці ЦСО «Альфа» СБУ. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа площею 800 м².

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 24 травня Генштаб повідомив про ураження нафтового терміналу «Таманьнєфтєгаз», сторожового корабля «Питлівий» та ракетного катера у Новоросійську. Також Сили оборони уразили пункти управління російських дронів та скупчення живої сили.