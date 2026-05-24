Перед пожежею, зі слів очевидців, на схилах пролунала серія вибухів

В суботу, 23 травня, виникло одразу три загоряння на схилах гори Пікуй зі сторони Львівської та Закарпатської областей. Про це ZAXID.NET повідомили в регіональних управліннях ДСНС.

Повідомлення про пожежу в Закарпатській області надійшло близько 16:02. Як розповіла ZAXID.NET речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, було два осередки загорання площею 1 і 3 га. Через важкодоступність схилів для пожежної техніки, до гасіння пожежі залучались переважно піші групи. На місці працювали рятувальники з Воловця, Жденієва та Нижніх воріт, а також працівники лісового господарства. Пожежу ліквідували близько 20:17.

Пожежа на схилах гори Пікуй (фото ГУ ДСНС Закарпатської області)

На уточнення про зв’язок з пожежою на схилах гори зі сторони Львівської області Наталія Батир сказала, що йдеться про окремий осередок загоряння.

Наталія Батир також розповіла, що про пожежу повідомили управління поліції – правоохоронці будуть з’ясовувати причини виникнення загорянь. Водночас вона додала, що в Закарпатській області спостерігається високий рівень пожежної небезпеки і за минулу добу рятувальники залучались до ліквідації 10 пожеж в екосистемах на території Закарпаття.

Також близько 16:00 23 травня стало відомо про загоряння на схилах гори Пікуй зі сторони Львівської області. Як повідомили ZAXID.NET в пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області, поблизу села Верхнє Гусне Самбірського району горіла суха трава та чагарник на площі 250 м². Цього ж дня ввечері пожежу ліквідували.

Підозра на підпал

У громадській організації «Save Пікуй» ZAXID.NET розповіли, що першим виникло загоряння зі сторони Львівської області, рятувальників викликали мешканці села Либохора Славської громади. Зі сторони Закарпатської області, говорить голова ГО Наталія Вишневська, горіли яфинники (зарості чорниці – ред.) на полонині біля Середнього Каменю під селом Щербовець в сторону гори Пікуй.

Наталія Вишневська також розповіла, що перед загорянням пролунала серія вибухів, яку почула група польських туристів, що була на горі Пікуй і телефоном передала інформацію українським колегам, які, в свою чергу, повідомили рятувальників. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив гід Іван Горбацьо, який зв’язався з ГУ ДСНС у Закарпатській області.

«Ми забили на сполох, повідомили ДСНС, вони залучили поліцію», – сказав він.

У дописі ГО «Save Пікуй» у фейсбуці ідеться про те, що польські туристи також бачили ймовірного палія, тож активісти готові передати контакти свідків правоохоронцям.

«Серія з трьох вибухів, після яких почалися три різні загоряння і чому є свідки, – насторожують. Моє припущення, що це або диверсія, чим має займатися СБУ, або ця територія в Карпатах розглядається для індустріального втручання – для будівництва доріг, ЛЕП, встановлення вітряків, адже підприємці, які в Закарпатті займаються вітровими електростанціями (ТОВ УК «Вітропарки України» – ред.) замість цивілізованого обговорення не вперше вибирають діяти через порушення закону», – сказала Наталія Вишневська.

Версію про навмисний підпал в Карпатах також підтримав начальник управління охорони природних ресурсів Департаменту екології Львівської ОВА Андрій Сенюк.

«Аналізуючи всю наявну інформацію від ДСНС та розміщену в мережі інтернет та фото – виглядає, що вчора хтось спробував в трьох різних місцях підпалити субальпійські полонини коло гори Пікуй на Верховинському Вододільному хребті на Львівщині! Субальпійські луки (полонини) Верховинського Вододільного Хребта – це унікальні найчистіші природні території в Україні, які збереглися в природному стані. Від них бере початок багато гірських річок, вони є місцем зростання низки червонокнижних видів та проживання червонокнижних тварин», – написав Андрій Сенюк на своїй фейсбук-сторінці.

Він додав, що ці території вразливі до антропогенного впливу, оскільки там складні кліматичні умови і відновлення території в разі її порушення потребує тривалого часу. На полонині, де сталась пожежа, за словами Андрія Сенюка, зростає близько 200 видів рослин, з яких 18 віднесені до Червоної книги України, а 17 мають статус ендеміків.

«Слід зазначити що дана субальпійська полонина є цінною не лише з природничої сторони а й важливим об'єктом історико-культурної спадщини України. Адже по хребту цих гір проходить "Руський шлях", що відомий ще з доби енеоліту та існував за 4000 років до н.е. До прикладу, король Данило використовував його для приєднання Закарпаття та походів до Угорщини», – додав Андрій Сенюк.

Нагадаємо, на початку травня виникла масштабна лісова пожежа в Карпатах біля селища Воловець, яку гасили близько 300 рятувальників з трьох областей.