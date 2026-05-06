Майже 300 рятувальників та лісників із Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей продовжують ліквідовувати лісову пожежу поблизу селища Воловець Мукачівського району. Станом на 9:00 середи, 6 травня, пройдена вогнем площа становить близько 75 га.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир, до гасіння пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва залучили 282 людей, 55 одиниць техніки та літак.

«На допомогу закарпатським рятувальникам залучили колег зі Львівської та Івано-Франківської областей, а також працівників Карпатської філії ДП “Ліси України” з автоцистерною та пожежними модулями», – розповіли в ДСНС і додали, що ліквідація пожежі триває.

Тим часом у Закарпатській обласній прокуратурі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинили тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

Станом на 13:00, 6 травня, рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС — працює літак.