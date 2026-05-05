До гасіння пожежі залучили літак Ан-32П

У вівторок, 5 травня, поблизу села Воловець Мукачівського району виникла масштабна лісова пожежа. Як інформує голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, зайнялось 75 га лісу. Для гасіння вогню задіяли авіацію.

Повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Кілиця поблизу Воловця надійшло до рятувальників о 15:27. Спершу пожежа охопила 15 га, станом на 20:35, як повідомив Мирослав Білецький, вогонь поширився на 75 га лісу на схилах Боржавського хребта. До гасіння пожежі залучили 24 одиниці техніки, 250 пожежників та літак Ан-32П. О 18:56 літак здійснив перший скид води. Також допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі та працівники місцевого лісогосподарства.

Як повідомила ДСНС Закарпаття, станом на 22:20 ліквідація пожежі тривала.