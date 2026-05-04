Вогонь гасили всю ніч за участі трьох десятків рятувальників

У ніч на понеділок, 4 травня, на території гірськолижного курорту «Красія» в Ужгородському районі загорівся готель. Вогонь гасили до 9 години ранку за участі трьох десятків пожежників.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу в дерев’яній будівлі готелю на горі Красія в селі Вишка надійшло о 22:15.

«Полум’я поширювалося дерев’яними конструкціями, перетворюючи споруду на суцільний осередок вогню. До боротьби зі стихією залучили 29 рятувальників і 8 одиниць техніки. У складних умовах, через високе пожежне навантаження, гасіння тривало всю ніч, о 5:30 пожежу локалізували, а вже о 9:05 – повністю ліквідували», – зазначили в ДСНС.

Вогонь знищив готель площею 1050 м2 і сусідню будівлю на 125 м2, зупинившись поблизу розташованого поруч триповерхового дерев’яного будинку. Що стало причиною загорання, з’ясовують правоохоронці.