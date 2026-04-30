Гасіння пожежі ускладнює вітер та відсутність протипожежного водопостачання

На території відпочинкового комплексу в селі Ізки на Закарпатті виникла пожежа. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Пожежа виникла на території екокурорту «Ізки» Хустського району, в одному з корпусів комплексу. На місці працюють рятувальники, причини пожежі встановлюють.

Фото ДСНС

Пізніше в ДСНС повідомили, що повідомлення про пожежу надійшло 30 квітня о 16:19. Горіла дерев’яна будівля готелю.

«Вогонь стрімко поширюється дерев’яними конструкціями будівлі, чому сприяє сильний вітер. Ліквідацію пожежі ускладнює високе пожежне навантаження, а також відсутність протипожежного водопостачання», – повідомили в ДСНС.