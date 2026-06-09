З вересня на Левандівці запрацює новозбудована школа для учнів початкових класів
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 червня
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У вівторок, 9 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Без житла, з науковими та індустріальними центрами. Львів розробить концепцію розвитку території ЛАЗу на комунальній землі.
- Наступного року навчатимуться перші учні. На Левандівці завершують будівництво початкової школи.
- «Збір винограду». У Львові відреставрували історичне керамічне панно.
- Популярної локації для фото більше немає. Біля Ожидова на Львівщині переорали макове пове.
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