Військові, яких звільнили з полону 2 жовтня 2025 року

Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими вперше вдалося встановити місця утримання 35 українських військових у Росії. Це стало можливим завдяки роботі зі звільненими з полону захисниками. Про це у понеділок, 8 червня, повідомили в телеграм-каналі штабу.

Фахівці Координаційного штабу працювали зі 205 військовими, яких повернули до України з російського полону 15 травня 2026 року. Завдяки їхнім свідченням до інформаційної системи штабу внесли 3372 записи. Зокрема, звільнені військові допомогли встановити місця утримання інших полонених у Росії. Крім того, за допомогою захисників фахівці штабу змогли уточнити стан здоров'я утримуваних у Росії полонених – додатково до системи внесли ще понад 700 записів.

«Для 35 військовополонених місце утримання встановлено вперше. Також підтверджено місце перебування 1084 захисників, щодо 442 осіб уточнено або оновлено інформацію про місце утримання», – повідомили в Координаційному штабі.

Наголошується, що фахівці штабу проводять детальні опитування звільнених з полону, щоб отримати вичерпну інформацію про місця та умови утримання військових, які ще залишаються в полоні. Зазначається, що для військових, які беруть участь в опитуваннях, аналітики та психологи штабу створюють максимально комфортні умови.

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Нагадаємо, 26 травня заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомляла, що в російському полоні перебувають приблизно 7 тис. українських військових.Вона зазначила, що близько 95% полонених українців зазнають катувань, жорстокого поводження, а також не отримують належної медичної допомоги. Водночас, за її словами, за час повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону понад 9 тис. громадян, серед яких понад 400 цивільних.