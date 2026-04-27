На місці події працюють 35 пожежників

Рятувальники другий день ліквідовують пожежу на полігоні побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району. Мешканців навколишніх сіл закликають не відчиняти вікна.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у понеділок, 27 квітня, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода надійшло у неділю ввечері. До гасіння залучили підрозділи з Ужгорода, Чопа та селища Середнє.

«Після опівночі рятувальники локалізували вогонь на площі 0,1 га. Для моніторингу ситуації фахівці використовують безпілотні літальні апарати», – зазначили в ДСНС.

Наразі на місці події працюють 35 пожежників та 13 автомобілів, включно з важкою технікою комунальних підприємств. Через задимлення мешканцям прилеглих населених пунктів рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації пожежі.