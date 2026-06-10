Юна гімнастка з Чорноморська виборола золоту нагороду

Десятирічна гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Carla's Rhythmic Cup у Румунії. Про це 9 червня повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Незламна Олександра Паскаль знову прославила Одещину та Україну на міжнародній арені… Глядачі аплодували не лише майстерності Олександрі, а і її неймовірній внутрішній силі: мрії сильніші за будь-які обставини», – написав Кіпер.

Олександра виступає на різних змаганнях нарівні з однолітками (Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера)

Нагадаємо, у травні 2022 року шестирічна Саша разом із мамою потрапила під ракетний удар по Затоці на Одещині. Унаслідок атаки дівчинка опинилася під завалами, зазнала численних травм та провела два тижні в реанімації. Через тяжкі поранення лікарям довелося ампутувати їй ногу.

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Попри важке поранення, дівчинка продовжила займатися художньою гімнастикою. У червні 2023 року після довгої реабілітації дівчинка вперше взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики з біонічним протезом ноги.