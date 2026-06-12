Жозе Моурінью повертається на «Сантьяго Бернабеу»

Новим головним тренером Реала став Жозе Моурінью, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

63-річний фахівець підписав контракт з «вершковими» на 3 сезони – до 30 червня 2029 року. Моурінью замінить на посаді Альваро Арбелоа, який очолював «бланкос» в другій частині сезону 2025/26.

Португалець розпочне роботу в «Реалі» 13 липня, в день початку передсезонної підготовки. Раніше стало відомо, що іспанський клуб виплатить «Бенфіці» 15 мільйонів відступних за наставника.

Зазначимо, що раніше «Особливий» вже очолював Реал (з 2010-го по 2013-й роки), вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. У сезоні-2011/12 «вершкові» під його керівництвом тріумфували в Ла Лізі з рекордним показником у 100 набраних очок (121 забитий голом).

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Нагадаємо, в минулій першості Рел вдруге поспіль програв Барселоні боротьбу за золоті медалі. Також клуб вилетів з Кубка і Суперкубка Іспанії, а також з Ліги чемпіонів.