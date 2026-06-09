Зброя, яку вилучили у затриманого військового

У місті Бахмач Чернігівської області поліція затримала військового, який самовільно залишив місце служби та напідпитку влаштував стрілянину з автомата. Про це у вівторок, 9 червня, повідомили в Нацполіції Чернігівщини.

49-річний військовослужбовець, який перебуває в СЗЧ, увечері понеділка, 8 червня, влаштував стрілянину з вікна власного будинку. Перебуваючи в нетверезому стані, він здійснив кілька пострілів у бік гаража.

Поліцейські, які прибули на виклик, вилучили у військового автомат АК-74 із глушником, два магазини до нього та 17 набоїв калібру 5,45 мм. Стрільця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розпочали щодо затриманого розслідування за фактами незаконного поводження зі зброєю, а також хуліганства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї. Військовому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні 2026 року в Одесі поліція затримала 22-річного військового, який влаштував стрілянину та підірвав гранату.