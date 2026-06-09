Ділянка розташована на вул. Черкаській поруч з будинком №4

Управління земельних ресурсів Львівської міськради продало з аукціону три сотки комунальної землі на вул. Черкаській (місцевість Знесіння) під будівництво котеджу. Ділянку за 2,3 млн грн придбав львів’янин Степан Бугера.

Ділянку 0,0340 га на вул. Черкаській поряд з будинком №4 продали для зведення будинку котеджного типу. Стартова ціна становила майже 2,19 млн грн. На аукціоні змагалися троє учасників. Придбав ділянку львів’янин Степан Бугера, який запропонував 2,25 млн грн (більше ніж 16 тис. доларів/сотка). Варто зауважити, що приблизно такою є теперішня ринкова вартість землі у Львові. Для порівняння на вул. Варшавській/Лановій ділянку продають за ціною 15 тис. доларів/сотка.

«Цього року це перша ділянка, яку місто продало під житло», – зауважили в управлінні земельних ресурсів.

У ЛМР також анонсували продаж з аукціону ще кількох ділянок під будівництво. Одна з них розташована у мікрорайоні Рясне-2. Там, на вулиці Величковського, що біля будинку №7, місто виставляє на аукціон 0,3695 га. Стартова ціна – 26 976 000 гривень. Окрім житла, тут передбачено вбудовані приміщення громадського призначення. А також підземний паркінг. На суміжній же до цієї адреси ділянці детальним планом передбачено будівництво дитячого садочка.

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Також 16 червня місто продаватиме 2,0107 га на вул. Північній (проєктованій), що біля промзони Сигнівка, для розміщення комплексу виробничо-складських будівель з адміністративно-побутовим корпусом. Ця ділянка має заїзд з боку кільцевої та виходить до залізничної гілки. Таке розташування дозволить в разі потреби приєднатися до колії. По сусідству – ділянка, на якій нові власники займатимуться металообробним бізнесом. Стартова ціна цього лоту – 24 224 900 гривень.

Також 16 червня виставлять на торги три ділянки на вулиці Південній у Малих Підлісках.

За даними YouControl, Степан Бугера має у власності будинок на вул. Уманській у Львові та в селі Велика Горожанна, а також сім земельних ділянок у Великій Горожанні та Львові.