Президент України прокоментував свої листи до США та Путіна

Володимир Зеленський повідомив, що протягом місяця надіслав кілька листів до різних країн та інституцій, а також опублікував відкритий лист російському диктатору Владіміру Путіну. Президент України розповів, що отримав необхідний результат від листа до Путіна. Про це він заявив під час пресконференції в естонському Таллінні.

За словами Володимира Зеленського, протягом місяця він написав кілька листів. Зокрема, до ЄС, США – Білого дому та Конгресу, а також до Владіміра Путіна.

Президент пояснив, що листом до США хотів «трохи змістити їх із Близького Сходу до ситуації в Україні». За словами Володимира Зеленського, він отримав бажаний результат. Також президент України повідомив, що мав певну мету, коли публікував відкритий лист до Владіміра Путіна, і досяг її. Однак подробиць Володимир Зеленський не озвучив.

«Не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат… У мене була мета, коли я відправляв листа Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який мені був потрібен», – повідомив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист Володимира Зеленського до Владіміра Путіна. У ньому президент України пропонував російському диктатору зустрітися та «закінчити війну». Повний текст відкритого листа до Путіна можна прочитати за посиланням.

Наступного дня, 5 червня, Владімір Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом Володимира Зеленського, назвавши його «папірцем». Російський диктатор сказав, що адресований йому лист містить «елементи хамства». Також Путін заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з Володимиром Зеленським, а потім заявив, шо не бачить у ній сенсу.

Увечері того ж дня Володимир Зеленський прокоментував заяви Владіміра Путіна, назвавши його відповідь слабкою. Він також зауважив, що російський диктатор «знову обирає війну».

Ще раніше, 27 травня, стало відомо, що Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональд Трамп та американському Конгресу термінового листа, у якому повідомив про критичний дефіцит систем протиповітряної та протиракетної оборони в Україні.