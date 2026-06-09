Міністр оборони Болгарії заявив про припинення постачання зброї Україні

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не планує постачати Україні зброю. Таке рішення він пояснив неможливістю завершити війну на полі бою та закликав Україну й Росію до переговорів. Про це Дімітар Стоянов заявив у вівторок, 9 червня, під час пресконференції, повідомив болгарський новинний сайт The Sofia Globe.

За словами міністра оборони Болгарії, Україна нібито має достатньо озброєння, але потребує «більше людей». Також Дімітар Стоянов заявив, що російсько-українську війну неможливо завершити на полі бою, а подальші бойові дії призведуть лише до нових людських втрат. Болгарський міністр наголосив, що конфлікт необхідно припинити дипломатичним шляхом.

«Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягають, – це втрати людських життів. Час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті [...] Тому ми не плануємо надавати більшу кількість зброї українській армії», – заявив Дімітар Стоянов.

The Sofia Globe зауважує, що Дімітар Стоянов входить до складу уряду прем'єр-міністра Румена Радева, чия партія перемогла на парламентських виборах у квітні 2026 року. До цього Румен Радев був президентом Болгарії та, перебуваючи на посаді, рідко висловлювався про Україну, а також виступав проти надання військової допомоги.

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Зокрема, у липні 2023 року Радев заявляв, що зброя не допоможе вирішити російсько-українську війну, а в грудні того ж року ветував рішення парламенту щодо передачі Україні 100 списаних бронетранспортерів. Проте парламенту Болгарії вдалося подолати президентське вето та розпочати передачу техніки.

Додамо, що в березні 2026 року Болгарія заявляла про готовність долучитися до програми PURL, у межах якої країни-партнери України фінансують закупівлю зброї у США для потреб української армії. Про рішення Болгарії приєднатися до ініціативи стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та тодішнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрія Гюрова. Того ж дня Україна і Болгарія підписали безпекову угоду строком на 10 років.