Документ підписали Володимир Зеленський та Андрей Гюров

У середу, 30 березня, Україна та Болгарія уклали безпекову угоду терміном на 10 років. Документ у Києві підписали президент Володимир Зеленський і виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров.

За словами Зеленського, підготовка угоди зайняла тривалий час, і тепер сторони офіційно закріпили стратегічну співпрацю на наступне десятиліття. Серед ключових напрямів – продовження військової підтримки України з боку Болгарії, а також розвиток спільного виробництва озброєння. Зокрема, йдеться про виготовлення безпілотників на території обох країн.

Окрему увагу сторони приділили енергетичній співпраці. Наразі триває робота над створенням енергетичного коридору, який за умови технічної підготовки може запрацювати вже до кінця року. Він розглядається як альтернативний маршрут постачання ресурсів у разі блокування окремими країнами. За словами Зеленського, потенційно Україна зможе отримувати через цей напрям до 10 млрд м3 газу щороку.

Також Болгарія підтримала приєднання до програми PURL, що відкриває додаткові можливості для посилення української протиповітряної оборони, особливо напередодні опалювального сезону.

Окрім цього, Софія підтвердила свою незмінну позицію щодо підтримки євроінтеграційного курсу України та її майбутнього членства в ЄС.

Також 30 березня стало відомо, що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію. Перші тестові рейси можуть відбутися вже цього літа.