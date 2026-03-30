Україна і Болгарія планують запустити тестове залізничне сполучення
Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію. Перші тестові рейси можуть відбутися вже цього літа. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим 30 березня.
За словами Кулеби, важливо забезпечити конкурентоспроможність майбутнього маршруту, зокрема завдяки механізму PSO (Public Service Obligation – зобов’язання щодо надання публічних послуг).
Під час переговорів сторони також обговорили розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури. За словами віцепрем’єр-міністра, сторони домовилися опрацювати питання роботи змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.
Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні. Також йшлося про співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі – Україна розраховує узгодити міжурядову угоду з морського пошуку і порятунку вже цього року.