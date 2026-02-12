Маршрутні табло міститимуть інформаційні матеріали про українсько-японське партнерство

В Україні планують запустити флагманський брендований поїзд сполученням Київ – Ужгород під назвою Sakura Train. Про ініціативу розповів другий секретар Посольства Японії в Україні Макото Томізава під час зустрічі з посадовцями Ужгородської міськради в четвер, 12 лютого.

Як повідомили у пресслужбі мерії, проєкт передбачає тематичне оформлення вагонів із зображенням сакури, спеціальний дизайн маршрутних табло та інформаційні матеріали про українсько-японське партнерство.

«Ужгород – місто сакур, яке має особливий культурний зв’язок з Японією. Щовесни тисячі дерев японської вишні розквітають на вулицях міста, приваблюючи туристів з усієї України та з-за кордону. До речі, на проспекті Свободи ростуть сакури, висаджені представниками Посольства Японії в Україні», – зазначили в Ужгородській міській раді.

Учасники зустрічі наголосили, що ініціатива матиме не лише естетичне значення, а й стане інструментом популяризації співробітництва між країнами та сприятиме розвитку економічних зв’язків.