4-6 квітня в Ужгороді відбудеться традиційний фестиваль «Сакура-Фест»

Ужгородська міська рада створила інтерактивну карту з найпопулярнішими локаціями цвітіння сакур у квітні 2025 року та оприлюднила графік безкоштовних екскурсій містом в період цвітіння японської вишні.

На карті зазначена низка локацій з сакурами на різних вулицях Ужгорода. До популярних відносять вулиці Михайла Грушевського, Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької, Собранецька, Митна, Володимира Гошовського, Братів Бращайків, Олександра Довженка, Другетів, Ференца Ракоці, Київська набережна та проспект Свободи.

Автобуси до сакур

Туристам, які приїхали Ужгород, міськрада радить обрати маршрут № 9, який робить зупинку поруч із залізничним та автобусним вокзалами на проспекті Свободи. Вздовж проспекту висаджені сакури та сливи Пісарді, а центральна зупинка маршруту – на площі Корятовича.

До локацій з сакурами їздять маршрути №9, 24, 18

На вул. Михайла Грушевського, Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької із залізничного вокзалу, автовокзалу можна доїхати автобусним маршрутом № 24. Маршрути №№11Б, 18 їздять вулицею Собранецькою.

Безкоштовні екскурсії та «Сакура-Фест»

На час цвітіння сакур в Ужгороді проходитимуть безкоштовні екскурсії – 5-6 та 12-13 квітня. Початок о 14:00 на Поштовій площі, поблизу знаку «Я люблю Ужгород».

А 4-6 квітня в обласному центрі Закарпаття відбудеться традиційний фестиваль «Сакура-Фест», який організовують громадські організації «Творчі волонтери Ужгорода» та «Рух підтримки закарпатських військових». Цього року локаціями фестивалю стануть площі Театральна та Фенцика, а також набережна Незалежності. Під час «Сакура-Фесту» збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ.