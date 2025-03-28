4-6 квітня в Ужгороді відбудеться традиційний фестиваль «Сакура-Фест»

На вихідних, 5-6 квітня та 12-13 квітня у центрі Ужгорода перекриють рух транспорту для кращого доступу до локацій із сакурами. Про це в міській раді повідомили 28 березня.

«Буде перекрито рух вулицею Олександра Довженка (від площі Народної до площі Жупанатської), вулицею Ференца Ракоці (від “Совиного гнізда” до вулиці Клари Лабик) та вулицею Клари Лабик», – зазначили у мерії, оприлюднивши схему руху транспорту.

Схема руху транспорту в Ужгороді на вихідні 5-6 квітня та 12-13 квітня

В цей час автобуси за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 курсуватимуть через вулиці Митну та Собранецьку.

Додамо, що в Ужгороді 4-6 квітня відбудеться традиційний фестиваль «Сакура-Фест», який організовують громадські організації «Творчі волонтери Ужгорода» та «Рух підтримки закарпатських військових». Цього року локаціями фестивалю стануть площі Театральна та Фенцика, а також набережна Незалежності. Під час «Сакура-Фесту» збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ.