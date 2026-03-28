Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю строком на 10 років
Володимир Зеленський розраховує на допомогу у посиленні української ППО
Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю, що діятиме щонайменше 10 років. Відповідний документ підписали начальники Генеральних штабів України та Катару. Про це у суботу, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також у зустрічі взяв участь премʼєр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.
Президент проінформував лідерів Катару про безпекову ситуацію в Україні та російські атаки, також вони обговорили тісну співпрацю Росії й Ірану. Лідери обох країн обговорили посилення захисту та домовились про довгострокову оборонну співпрацю. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони й зазначив, що розраховує на підтримку Катару.
«Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництва і технологічні партнерства між компаніями», – розповів Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де зустрівся з українськими військовими, які допомагають партнерам протидіяти іранським ударним дронам. Президент зауважив, що Саудівська Аравія зацікавлена в технологіях і досвіді України у збитті «шахедів». Представники міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду щодо оборонного співробітництва. За словами Володимира Зеленського, угода буде вигідною для обох країн.