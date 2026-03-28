Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю

Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю, що діятиме щонайменше 10 років. Відповідний документ підписали начальники Генеральних штабів України та Катару. Про це у суботу, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також у зустрічі взяв участь премʼєр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

Президент проінформував лідерів Катару про безпекову ситуацію в Україні та російські атаки, також вони обговорили тісну співпрацю Росії й Ірану. Лідери обох країн обговорили посилення захисту та домовились про довгострокову оборонну співпрацю. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони й зазначив, що розраховує на підтримку Катару.

«Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництва і технологічні партнерства між компаніями», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де зустрівся з українськими військовими, які допомагають партнерам протидіяти іранським ударним дронам. Президент зауважив, що Саудівська Аравія зацікавлена в технологіях і досвіді України у збитті «шахедів». Представники міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду щодо оборонного співробітництва. За словами Володимира Зеленського, угода буде вигідною для обох країн.