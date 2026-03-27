Президент в Саудівській Аравії заслухав доповідь військових щодо протидія іранським дроновим атакам

Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся з українськими військовими, які допомагають там протидіяти іранським ударним дронам. Крім того, Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість щодо оборонного співробітництва. Про це президент повідомив у пʼятницю, 27 березня, у своєму телеграм-каналі.

Українські військові понад тиждень перебувають у відрядженні у Саудівській Аравії. Під час зустрічі з президентом вони доповіли про результати роботи у протидії іранським ударним дронам. За словами Володимира Зеленського, українські фахівці провели «оперативну й ґрунтовну роботу». Президент зазначив, що українці вже встигли поділитися досвідом збиття дронів з місцевими військовими.

«Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських “шахедів” і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, Саудівська Аравія зацікавлена в технологіях і досвіді України, зокрема, щодо збиття «шахедів». Представники міністерства оборон обох країн підписали домовленість щодо оборонного співробітництва. За словами президента, ця співпраця також буде вигідна й для українців, оскільки Саудівська Аравія «має те, у чому зацікавлена Україна».

«Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора. Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого через відмову Ірану припинити розробку ядерної зброї США та Ізраїль почали військову операцію проти країни. У відповідь Іран атакував американські бази та цивільні обʼєкти у країнах Перської затоки: ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Протиповітряна оборона країн стикнулись з сильним навантаженням через іранські удари дронами та балістичними ракетами.

8 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна відрядить першу групу українських фахівців до країн Близького Сходу, яка навчатиме іноземних військових збивати іранські дрони.

Вже 17 березня президент повідомив, що на Близький Схід прибув 201 військовий експерт з України, щоб допомогти партнерам боротися з дроновими атаками.