Українські фахівці допомагатимуть іноземним військовим з експертизою

У понеділок, 9 березня, перша група українських фахівців вирушить до країн Близького Сходу, щоб навчити іноземних військових збивати іранські дрони. Про це повідомив у неділю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський, передають кореспонденти «Суспільного» і «ТСН».

Під час зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, Володимир Зеленський повідомив, що 9 березня перша група з України, яка допомагатиме країнам Перської затоки військовою експертизою, вирушить на Близький Схід. За словами президента, таких груп буде кілька.

Зеленський наголосив, що на Близькому Сході є багато різних систем ППО, у тому числі й американські Patriot, проте їхньої потужності виявилося недостатньо для сучасних дронових атак. На його думку, Україна має експертизу та досвід, щоб протистояти таким атакам та допомагати партнерам отримати необхідні навички збиття БпЛА.

«Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, іноземні партнери наразі «дуже хочуть» купувати в України дрони-перехоплювачі. Він висловив готовність продати країнам-партнерам озброєння, яке не використовують українські Збройні сили.

Нагадаємо, 28 березня США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. У відповідь Іран почав завдавати ударів по американських військових базах та цивільних обʼєктах у низці країн Перської затоки – зокрема, ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Йорданії. На території останньої іранські дрони та ракети уразили одну з найрідкісніших РЛС у світі – американську AN/TPY-2 вартістю в 300 млн доларів.

За даними аналітичного центру FDD, системи ППО та ПРО у Перській затоці вже стикнулися з сильним навантаженням через іранські удари дронів та балістичних ракет. Це загрожує скороченням запасів сучасних перехоплювачів. Через це США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів.

2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залучить українських експертів для протидії іранським дроновим атакам. Того ж дня Володимир Зеленський ініціював поміч в боротьбі з БпЛА на Близькому Сході, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.