Бельгія продовжує експлуатувати винищувачі F-16

Україна за два роки так і не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які раніше пообіцяла передати Бельгія. Про це повідомив бельгійський суспільний мовник VRT.

Журналісти нагадують, що у 2024 році тодішній прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв про намір країни передати Україні чотири літаки F-16 до кінця того ж року. Однак станом на зараз Київ не отримав жодного винищувача від Брюсселя.

У Міністерстві оборони Бельгії у відповіді на запит VRT зазначили, що конкретні терміни передачі літаків ніколи не були остаточно визначені.

«З самого початку Міністерство оборони заявляло, що передусім необхідно задовольнити оперативні потреби самих бельгійських ВПС», – сказав генерал-майор Герта Де Деккера з Повітряних сил Бельгії.

Головною причиною, чому Україна ще не отримала бельгійські винищувачі F-16, називають затримку з постачаннями нових F-35 до Бельгії. У Брюсселі планують передати свої F-16 лише після того, як їх повністю замінять сучаснішими літаками, а це, за прогнозами, може статися не раніше 2029 року.

Наразі бельгійські F-16 продовжують використовуватися для повітряного патрулювання, навчання українських пілотів на території країни та виконання інших операцій.

Експерт з оборонних питань Єнс Франссен зазначив, що підготовка українських пілотів також просувається повільніше, ніж очікувалося.

«Воно (навчання, – ред.) виявилося складнішим, ніж очікувалося, і проблема іноді полягає в простих речах, таких як брак знань англійської. Багато українських пілотів навчалися літати на радянських літаках. Кабіна F-16 повністю працює англійською мовою. Багато процедур також відрізняються, тому навчання триває довше, ніж очікувалося», – пояснив Франссен.

Один з українських пілотів, який нещодавно завершив курс підготовки на F-16, розповів у коментарі VRT, що тактика, яку викладають під час навчання за кордоном, не завжди повністю відповідає умовам бойових дій в Україні.

Зауважимо, передати свої винищувачі F-16 Україні раніше зголосились Данія, Бельгія, Франція та Норвегія. Станом на березень 2025 року, за офіційними заявами, було відомо про отримання Україною 12 літаків F-16 від Данії та двох партій невідомого розміру від Нідерландів.

Відомо, що Україна вже втратила два F-16 у війні з Росією.