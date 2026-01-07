Бельгія та Швеція готові підтримувати мир в Україні із залученням власної авіації

Після укладення мирної угоди про завершення російсько-української війни Бельгія надасть авіацію та флот для збереження миру в Україні. Про це 6 січня повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

За підсумками зустрічі «коаліції охочих» у Франції де Вевер заявив, що Бельгія візьме на себе частку міжнародних зусиль зі збереження миру в Україні. Зокрема, країна надасть військові сили для контролю та забезпечення угоди про мир.

«Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значущого результату», – повідомив премʼєр-міністр країни.

Також про готовність надати Україні авіацію оголосив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. За його словами, країна використовуватиме винищувачі Gripen та надасть ресурси для розмінування Чорного моря після укладання мирної угоди з Росією. Крім того, після завершення війни Швеція продовжить навчання українських військових офіцерів.

Нагадаємо, 6 січня Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та лідер Британії кір Стармер за результатами зустрічі коаліції охочих у Парижі підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. За словами президента України, лідери вже узгодили деталі щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних сил, які потрібні й зможуть спрацювати.

Механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США. Зокрема, Америка надаватиме логістичну допомогу та дані розвідки.