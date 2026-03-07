Аварія сталася близько опівночі на проспекті Червоної Калини у Львові

У п’ятницю, 6 березня, у Львові внаслідок аварії постраждали дві місцеві мешканки, які їхали на самокаті. Їх із травмами госпіталізували.

Як повідомили в поліції, 6 березня, близько 23:35 на проспекті Червоної Калини у Львові 21-річний мешканець Стрийського району здійснив наїзд на двох львів’янок 17 та 18 років, які їхали на самокаті. Внаслідок аварії двох дівчат було госпіталізовано.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.