38-річний львів’янин Роман Пелих пішов на війну добровольцем уже на другий день повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення на фронті він майже втратив зір, однак нині вчиться жити по-новому – орієнтуватися у просторі, готувати їжу та користуватися тростиною. Такі ж навички опановує і ветеран Антон Кузьо, який осліп після поранення на Донеччині. Обом військовим допомагає громадська організація «Фонд реабілітації незрячих», що навчає людей, які втратили зір у дорослому віці, повертатися до самостійного життя.

Атрофія зорових нервів

38-річний львів’янин Роман Пелих пішов на війну добровольцем уже на другий день повномасштабного вторгнення. Каже, не вагався – разом із ним до війська стали ще четверо друзів.

Спершу Роман служив у ТЦК, однак згодом потрапив на фронт. Бойові завдання виконував на Донецькому напрямку у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За фахом Роман – бойовий медик. Втім повноцінно працювати за цим напрямком не встиг. Під час одного з виходів позиції атакували дрони – на нього скинули вісім боєприпасів.

«Боженька добрий – я все-таки вижив. Дякую побратимам, які мене витягли, і лікарям, які врятували», – каже військовий.

38-річний Роман Пелих втратив зір внаслідок пораненння на війні

Поранення він отримав 9 березня майже два роки тому. Евакуація тривала понад 12 годин. Запоріжжя, Дніпро, згодом Вінниця – там Роман проходив тривале лікування. Лікарі констатували політравму: цілою була лише одна права нога, пережив зупинку серця.

«На апараті КТ я, грубо кажучи, помер. Довго відкачували і втратив через це зір. Частково бачу, а частково – ні, чи відновиться – не знаю. Мені призначили 0,03% на обох очах. Бачу ямки, бачу людей, але все розмите», – згадує він.

Були моменти, коли не бачив нічого. Зараз, каже, стало трохи краще. Лікарі говорять про атрофію зорових нервів і радять берегти себе, дотримуватися дієти та стимулювати мозок.

«Наш мозок невідомий, працює як хоче. Якщо стимулювати – можливо, відновиться», – додає Роман.

Після звільнення зі служби він проходить реабілітацію та вчиться жити по-новому. Допомагають йому Громадська організація «Фонд реабілітації незрячих». Із вересня минулого року ГО реалізує проєкт підтримки людей, що втратили зір у дорослому віці.

Сьогодні Роман опановує навички орієнтування в просторі, вчиться користуватися тростиною, грає в шахи на спеціальній дошці для людей із порушенням зору.

«Це дуже хороше стимулювання для розвитку мозку», – каже він.

Також чоловік заново освоює побутові речі – вчиться готувати, чистити картоплю.

«Поганенько виходить, бо рука пошкоджена. Але якщо постаратися – все вийде», – переконаний ветеран.

Попри важкі поранення і часткову втрату зору, Роман Пелих не втрачає оптимізму та поступово повертається до активного життя.

«Раптом в очах потемніло»

Учасником проєкту «Відновлення життєвих навичок людьми, які втратили зір у дорослому віці» є і 36-річний Антон Кузьо родом із Сум. У 2023 році він отримав повістку і вирішив не ховатися від служби.

«Я їхав з роботи на автобусі, вийшов на зупинці – там працівники ТЦК вручили повістку. Я вирішив, що не буду ховатися, піду служити», – розповідає він.

Повістку чоловік отримав 1 червня, а вже 9 червня поїхав на навчання. Служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ. На фронті пробув майже рік і виконував бойові завдання на Курахівському напрямку. Антон служив в окремому артилерійському батальйоні та був мінометником.

Два роки тому під час виконання бойового завдання він отримав важке поранення через вибух.

«Я пам’ятаю, що прийшов до тями, коли побратим витягував мене з вогню. Посадка горіла – туди прилетіла керована авіабомба. Він кричав: “Антон, тільки не відключайся”. Я відповів, що добре, а потім у мене в очах потемніло», – згадує військовий.

36-річний Антон Кузьо внаслідок поранення втратив зір повністю

До тями Антон прийшов лише через два тижні – уже у Львові. За цей час його встигли евакуювати з Курахового до Дніпра, потім до Києва, де йому зробили трепанацію черепа.

«Весь цей час я був у медичній комі. Де мене лікували, дізнався вже пізніше від рідних», – каже він.

Реабілітацію чоловік проходив у львівському центрі Unbroken, де п’ять місяців заново вчився жити після важкого поранення. Саме тоді він усвідомив, що втратив зір.

«Коли я вийшов з коми, до мене прийшли лікар і медсестра. Моє перше питання було: як мені жити далі? Я тоді ще не знав, що незрячі можуть робити майже все те саме, що і зрячі, тільки трохи складніше», – розповідає Антон.

Каже, на початку психологічно було дуже важко. Згодом допомогла робота з психологами та навчання новим навичкам.

Тепер він опановує орієнтування у просторі, вчиться користуватися тростиною, телефоном, готувати та самостійно пересуватися містом. Здобувати ці навички ветерану також допомагає Громадська організація «Фонд реабілітації незрячих».

«Зараз я вже можу приготувати собі чай, каву, канапки або навіть просту зупу. Раніше теж готував, але є різниця, коли ти бачиш, а коли ні. Почав краще орієнтуватися в просторі», – додає він.

Антон каже, що подібні реабілітаційні програми дуже важливі для людей, які втратили зір у дорослому віці.

«Ти з цим стикаєшся щодня. Тому такі навички – це база, яку треба опанувати кожному, хто опинився в такій ситуації», – переконаний ветеран.

Готують до повноцінного життя

Громадська організація «Фонд реабілітації незрячих» з вересня минулого року реалізує проєкт, щоб допомогти людям, які втратили зір у дорослому віці, повернутися до повноцінного життя. Проєкт «Відновлення життєвих навичок людьми, які втратили зір у дорослому віці» охопив 12 учасників, які осліпли через війну або інші життєві обставини і потребують психологічної підтримки, а також спеціальних навичок самообслуговування та орієнтування у просторі.

У межах програми учасники проходять індивідуальні заняття з психологом, а також тренування з соціально-побутового та просторового орієнтування. Людей навчають ходити з білою тростиною, самостійно готувати їжу, прати та прасувати одяг, прибирати й виконувати інші повсякденні домашні справи. Водночас проводять зустрічі з мотиваційним тренером – незрячим чоловіком, який також втратив зір у дорослому віці, однак зумів адаптуватися до життя, знайти роботу і навіть створити власний бізнес.

Серед учасників проєкту – вісім чоловіків і чотири жінки віком приблизно від 30 до 55 років. Двоє з них – військові, які втратили зір під час війни. Більшість занять відбуваються у Львові на різних локаціях, а також у Закарпатській області, де для учасників організували реабілітаційний табір.

Як розповіла виконувачка обов’язків секретаря фонду Анна Курка, організація працює ще з 1992 року, однак новий етап розвитку розпочався після 2008-го, коли у фонді почали активно реалізовувати проєкти.

«Ми відійшли від суто споживацького підходу, коли незрячих людей просто жаліли. Натомість почали впроваджувати різні навчання, щоб люди могли розвиватися і здобувати нові навички», – каже вона.

Анна Курка є координаторкою проєкту «Відновлення життєвих навичок людьми, які втратили зір у дорослому віці»

Сьогодні у фонді проводять спортивну реабілітацію, заняття з просторового орієнтування та соціально-побутової адаптації, організовують психологічну підтримку, а також навчають користуватися сучасними гаджетами. Серед постійних активностей – тренування з шахів і шашок, зустрічі з відомими людьми, перегляди фільмів з аудіодискрипцією та різноманітні екскурсії.

За словами Анни Курки, людям, які втратили зір уже в дорослому віці, адаптуватися значно складніше, ніж тим, хто має порушення зору з дитинства. Саме тому подібні програми є надзвичайно важливими.

«Кінцева мета проєкту – не лише дати людям, які втратили зір, поштовх до життя та відновити втрачені навички, але й допомогти налагодити стосунки вдома, повернутися до звичного життя і відчути себе потрібними», – зазначають у фонді.

Проєкт реалізують за підтримки фінського фонду Abilis Foundation. Він триватиме до кінця березня 2026 року. Загалом над його реалізацією працює команда із шести людей, четверо з яких мають інвалідність по зору або є батьками дітей з інвалідністю.

«Це дуже важливо, адже люди, які самі пережили втрату зору і змогли адаптуватися, найкраще розуміють тих, хто лише проходить цей складний шлях», – наголошують у громадській організації.

Побут і орієнтування в просторі

Громадська організація «Фонд реабілітації незрячих» має спеціально облаштовану кухню, де незрячі можуть тренувати свої навички. Цього разу на кухні вправляється Петро Думич. Чоловік втратив зір поступово. У 12 років він отримав опік вапном у ліве око, а згодом через інше захворювання почав втрачати і зір на правому.

«Зараз маю лише світловідчуття: бачу, де світло світить, а більше нічого», – розповідає чоловік.

Повністю незрячим він став у 45 років. До цього часу намагався пристосовуватися до життя самостійно.

«Коли втратив зір, то був, можна сказати, самоучкою. Як знав – так і ходив, як міг – так і вчився. Сам пристосовувався до життя», – каже Петро Думич.

Лише нещодавно чоловік уперше потрапив на повноцінну реабілітацію для людей, які втратили зір у дорослому віці. Каже, тут дізнався про багато речей, яких раніше просто не знав. На реабілітації учасників знайомлять і з різними пристроями, які допомагають у побуті. Серед них – озвучені кухонні ваги та індикатор рівня рідини, який сигналізує, коли склянка або чашка вже наповнилася.

«Раніше я навіть не знав, що є такі речі. А вони дуже допомагають у щоденному житті», – додає чоловік.

Петро Думич живе разом із дружиною, яка також є тотально незрячою. Каже, попри це подружжя намагається самостійно справлятися з побутом.

Петро Думич і його дружина обидвоє незрячі

«Дякувати Богу, даємо собі раду. Я навчився гарно замішувати тісто – можу спекти хліб, піцу. І борщ зварити, і рибу запекти», – усміхається він.

Завдяки участі у проєкті Петро Думич дізнався і про правила користування білою тростиною на дорозі.

«Коли тростина стоїть рівно між ногами – це означає, що я не буду переходити дорогу. А коли тримаю її під кутом, ніби для руху – це сигнал, що я переходжу. Багато водіїв цього не знають, хоча такі речі мали б пояснювати», – розповідає він.

Під час занять чоловік також навчився користуватися новими орієнтирами та техніками пересування. Якщо раніше він орієнтувався лише правою рукою, то тепер опановує й інші способи.

«Я завжди ходив тільки правим орієнтиром, бо права рука ведуча. А тут мене навчили працювати і лівою – нею теж можна добре відчувати простір», – каже Петро.

Допомагає опановувати ходьбу із тростиною заступник голови ГО «Фонд реабілітації незрячих» Володимир Дурнєв.

«Це моя громадська робота. Основна професія – масажист. Разом із дружиною ми працюємо при фонді Святого Володимира. А тут займаюся допомогою незрячим: реалізуємо проєкти, шукаємо спонсорів, працюємо з людьми, ділимося досвідом», – розповідає він.

Сам Володимир Дурнєв втратив зір ще в дитинстві. Каже, це сталося через необережність майже 50 років тому. Нині чоловік передає власний досвід іншим людям, які тільки вчаться жити без зору. Зокрема допомагає опановувати користування білою тростиною.

«Я не професійний тренер, але маю великий життєвий досвід. Тому ділюся практичними знаннями – як краще ходити з тростиною, як починати орієнтуватися у просторі», – пояснює він.

За словами Володимира Дурнєва, тростину потрібно правильно тримати. Тростини також бувають із різними наконечниками.

«Наприклад, із таким, що обертається – тоді людина отримує більше інформації про поверхню землі», – каже він.

Тростина допомагає незрячим не лише відчувати перешкоди, а й орієнтуватися за звуком.

«Є таке явище, як ехолокація. Коли ми стукаємо тростиною, то за звуком можемо зрозуміти, чи є попереду перешкода, чи ми знаходимося у відкритому просторі», – пояснює чоловік.

Втім, орієнтування в місті часто залежить від запам’ятованих маршрутів.

«Кожен вибирає для себе певні орієнтири. Наприклад, стовпчики на краю тротуару, бордюри або газони. Коли проходиш маршрут багато разів, запам’ятовуєш його і вже можеш рухатися впевненіше», – каже Володимир Дурнєв.

За його словами, у Львові незрячим часто доводиться долати чимало перешкод: вузькі тротуари, рекламні конструкції, сходи, припарковані автомобілі або відкриті двері магазинів.

Руслан Киренька втратив зір у 30 років через глаукому (зліва), Володимира Дурнєва навчає користуватися тростиною (справа)

Руслан Киренька також долучився до реабілітаційного проєкту для людей, які втратили зір у дорослому віці. Там йому допомогли краще навчитися користуватися тростиною та безпечніше пересуватися містом.

Львів’янин Руслан Киренька втратив зір у 30 років через глаукому. Проблеми почалися у 2006 році, коли зір почав стрімко погіршуватися. Після операції у Києві в 2009 році чоловік повністю осліп.

Руслан каже, що пересуватися містом незрячим людям непросто. Особливо через нерівні тротуари та автомобілі, припарковані просто на пішохідних доріжках.

«Я живу на вулиці Самійла Величка. Біля будинку немає нормального тротуару – з обох боків болото і калюжі. Я навіть писав у міську раду, раніше ще, але там відповіли, що немає грошей», – розповідає він.

Попри втрату зору, чоловік намагається залишатися активним. Раніше він працював водієм, а тепер займається ремонтами для знайомих – робить сантехніку, опалення та інші роботи. Каже, що не хотів після втрати зору просто сидіти вдома.

Громадська організація «Фонд реабілітації незрячих» працює за адресою: вул. Городоцька, 81.