Пустомитівський районний суд Львівської області оштрафував батька за неналежне виконання обов’язків щодо виховання сина, який потрапив до реанімаційного відділення після вживання алкоголю.

Як вказано у постанові суду, неповнолітній син Ігоря Тицького ввечері 2 січня 2026 року вживав алкогольні напої та їжу, яка йому протипоказана через цукровий діабет. Внаслідок цього 17-річного підлітка було госпіталізовано до реанімації лікарні «Охмадит».

На судове засідання батько не з’явився, про причини відсутності також не повідомляв.

Суддя Володимир Мусієвський дослідив усі матеріали справи та визнав Ігоря Тицького винним у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків) і призначив йому штраф у розмірі 850 грн. Крім цього, з нього стягнуть 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.